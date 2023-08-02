İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine metro ve tramvay işçileri pazartesi günü greve çıkmıştı.

İBB Başkanı Tunç Soyer, grevin sona erdiğini ve çarşamba sabahından itibaren metro ve tramvayların tekrar çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Soyer'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor.

2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."