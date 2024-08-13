İzmir'de Merih Demiral heykeli: Oylamada ne oldu, CHP ne tavır alacak?

Temmuz ayının ilk günlerinde Kayseri'de başlayan sığınmacılara yönelik saldırılar birçok ile sıçramış, eş zamanlı olarak Türkiye beslemesi gruplar Suriye'de Türk güçlerine saldırmıştı.

Bu sırada UEFA Euro 2024'ün 2. turunda Avusturya'yı yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularından Merih Demiral tribünlere bozkurt işaret yapmıştı.

UEFA, Demiral'ı 2 maç men cezasına çarptırdı. Karar birçok yönden tartışmalı olsa da milliyetçi kesimler krizi hemen fırsata çevirdi. MHP'nin kullandığı işaret "ulusal bir simge"ymiş gibi lanse edildi, aksini savunan "vatan haini" ilan edilmeye çalışıldı.

Merih Demiral ve bozkurt işareti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulan bir önerge nedeniyle yeniden gündemde.

Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesi önergesi sundu.

"Melih Demiral milli birlikte ve beraberlik mesajı vermiştir" diyen MHP'li Altınkeser, futbolcunun bozkurt işareti yapan heykelinin kentin uygun görülen bir noktasına yapılmasını talep etti.

Oylama üç kez tekrarlandı: 'Nezaketen' kabul edilmiş

Önergenin ardından oylama geçildi. CHP'li Divan Başkanı sayıma gerek duymadan "oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi. Ancak oylamaya itiraz geldi ve oylama tekrarlandı. Bu defa CHP grubundan kimsenin el kaldırmadığı görüldü.

Sayımı geciktiren Divan Başkanı, CHP sıralarında dönerek "Grup Başkanvekilimizin lehte oyu vardır, bu bir anlam ifade etmektedir diye düşünüyorum" diyerek, CHP'li üyeleri "evet" oyu vermeye zorladı.

Divan Başkanı üçüncü defa tekrarladığı oylamayı bu defa "Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler, etmeyenler?" sözleriyle Meclis'e sundu. Önceki oylamalardan farklı olarak CHP grubunun küçük bir bölümü ellerini kaldırarak "evet" dedi. Sayım yapma ihtiyacı duymayan Divan Başkanı "Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim" dedi.

Gündemin ilgili komisyona gönderilmesi için yapılan ikinci oylamada da CHP grubunun önemli bir bölümü elini kaldırmamış olmasına rağmen teklif oybirliğiyle kabul edilmiş sayıldı.

Önerge Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik, Spor Komisyonu ile Kent Konseyi'ne gönderildi. Nihai karar burada yapılan oylama sonunda verilecek.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Meclis başkanvekilimiz direkt burada reddetmeyelim, komisyona gönderelim, oradan ret çıkar diye böyle bir şey yapmış. Kendince bir nezaket yapmış yani" dedi. Tugay yarın toplanacak komisyondan "hayır" sonucu çıkararak konuyu kapatacaklarını söyledi.