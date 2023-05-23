İzmir'de kamu kurumunun çitlerine Erdoğan posterleri asıldı

İzmir'in Buca ilçesinde buluna Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının çitlerine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın görseline ve AKP logosuna yer verilen posterde, "Türkiye yüzyılı için hep birlikte doğru adamla yola devam" ifadesi kullanıldı.

Vergi Dairesi'ne de pankart asılmıştı

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunun öncesinde de Konak ilçesinde bulunan Ege Vergi Dairesi hizmet binasına benzer bir pankart asılmıştı.

Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren Büro İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir siyasi parti kamu kurumlarına ait binalara pankart asamaz, bu hususta kanun açıktır. Yasal mevzuata istinaden pankart bir an önce kaldırılmalıdır, aksi halde sendikamız buna izin veren yetkili ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullanmıştı.