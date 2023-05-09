İzmir'de kadın cinayeti: Eşini tabancayla öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

Haber Merkezi

İzmir'in Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. B.A. tartışma sırasında tabancayla eşine ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A. daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

B.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)

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