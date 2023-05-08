Diyanet'in 'evlatlıkla evlenme engeli yok' fetvası 'ifade özgürlüğü' sayıldı!

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin, Diyanet'in 'Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yoktur' fetvası hakkında yaptığı suç duyurusu 'ifade özgürlüğü' gerekçesiyle reddedildi.

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sistesinde “Evlatlık edinilen çocukla evlenilebilir mi” sorusuna "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtını vermişti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise söz konusu yanıt nedeniyle “Kanunlara Uymamaya Tahrik” gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu hakkında açıklamada bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, taraflarınca yapılan suç duyurusunun “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Diyanet'in 'evlatlık çocuk' fetvasına suç duyurusu