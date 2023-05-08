Diyanet'in 'evlatlıkla evlenme engeli yok' fetvası 'ifade özgürlüğü' sayıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sistesinde “Evlatlık edinilen çocukla evlenilebilir mi” sorusuna "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtını vermişti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise söz konusu yanıt nedeniyle “Kanunlara Uymamaya Tahrik” gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu hakkında açıklamada bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, taraflarınca yapılan suç duyurusunun “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.