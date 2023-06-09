İzmir'de kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5'te meydana gelen olaya göre, TIR şoförü Mustafa Yılmaz (43), bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

DHA'da yer alan habere göre, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.