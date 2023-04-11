İzmir'de kadın cinayeti: Cinayetin ardından eğlence mekanına gitmiş

İzmir'de 31 yaşındaki İhsan Kalmaz, boşanma aşamasında olduğu 19 yaşındaki eşi Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gidip teslim olan Kalmaz, cinayetin ardından eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı konuşmak için dün akşam amcasına ait daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.

Bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden İhsan Kalmaz, Zehra Kalmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk ifadesinde, Zehra Kalmaz'ı öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini belirten İhsan Kalmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.