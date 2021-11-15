İzmir'de İYİP'in kurduğu standa saldırı

Bugün saat 16.30 sıralarında Buca Şirinyer'de kurdukları standda bekleyen İYİP üyelerine iki kişi tarafından küfürlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, İYİP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Korku iklimi yaratarak bundan medet umacaklarını zannediyorlar. Ama başarılı olamayacaklar" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre bir kadın partilinin kolunu büküp standı tekmeleyen kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu şüpheliden birkaç dakika önce de benzer şekilde gelip standın önündekilere küfür eden kimliği belirsiz kişi ise kaçtı.

Saldırıya ilişkin cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İYİP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ''Bugün, Buca İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkıyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.