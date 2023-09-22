İzmir'de IŞİD operasyonu: Dağlık arazide çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı malzeme bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "bombalı eylem hazırlığında bulunan" IŞİD'e yönelik İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'inin tutuklandığını, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Yerlikaya dağlık arazide yapılan taramalarda ise bomba yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;

Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde:

El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme,

Jel dinamit lokumu,

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.