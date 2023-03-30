İzmir'de hasarlı binada eğitim: 'Can kayıplarının vebali yetkililerin olur'

İzmir'de yaşayan yurttaşlar yüzlerce öğrenciyi barındıran 49 yıllık İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi binasında büyük hasar olduğunu ama ona rağmen eğitimin devam ettiğini iddia etti.

Cumhuriyet'in haberine göre, aynı ilçede bulunan bir başka okul binasında güçlendirme kararı bulunan okulun öğrencileri de 10’un üzerinde kolon - kiriş birleşim yeri çatlakları bulunan, binanın tavan döşeme ve kirişlerinde kırıklar bulunan İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ders görmeye başladı.

Her dakikanın risk olduğu binaya ilişkin konuşan yurttaş şöyle konuştu:

"Haftanın 5 günü en az 200 öğrenci ve 15-20 öğretmen günlerinin 10 saatini bu binada geçiriyor. Öğretmenlere derslerini diğer binalarda yapabilecekleri söylense de hiçbir somut öneri, çözüm üretilmemiş durumda. 'Bakanlığa yazı yazıldı incelemeye gelecekler' diyerek durum geçiştirilmektedir.

Gayri resmi olarak alınan uzman görüşleri 'Döşeme, kiriş, kolonlarda yapısal hasarlar olduğu ve yıkım kararı çıkabileceği' yönünde olmasına ve durum tüm idareciler tarafından bilinmesine rağmen, inisiyatif almamakta ve yüzlerce insanın göz göre göre riskli bir binada günlerini geçirmelerine göz yumuluyor.

Açıkça belirtmek gerekir ki, yetkililerin duyarsızlığı ve umursamazlığı bizleri çileden çıkarırken, olası bir depremde bu binada yaşanacak can kayıplarının sorumluluğu ve vebali, önlem almayan, okul müdüründen başlayarak üst makamlara doğru inisiyatif kullanamayan yetkililer olacaktır."