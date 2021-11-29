İzmir'de fırtına etkili oluyor

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Deniz suyu nedeniyle Karşıyaka Tramvayı'nda seferler aksadı. İZDENİZ de arabalı vapur dahil olmak üzere tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı.