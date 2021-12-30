İzmir'de emeklilerden 'geçinemiyoruz' eylemi

2022 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşülmesinin sona ermesinin ardından, yeni bütçede emeklilerin mali olarak ihmal edildiğini belirten Tüm Emekliler Sendikası bir eylem düzenledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir araya gelen emekliler, bütçe metninde emeklilere yer verilmediğini ancak "döviz cinsinden yolcu garantili yol, köprü, tünel, hava alanı ihalesi alanlar, hasta garantili şehir hastanesi ihalesi alanlar"ın var olduğunu belirti.

Eylemde basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Sendikası Bornova Şube Başkanı Mehmet Düşünceli, "Bütçenin gelir kaynaklarının; emekçilerden kesilen gelir vergileri ile tüketim maddelerinden alınan dolaylı vergilerden oluştuğunu görüyoruz. Ülkenin kanını emen bir avuç sermayedardan alınan vergilerin üç beş katı çeşitli istisnalar, teşvikler ve vergi afları ile onlara geri veriliyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi gününe kadar döviz kurları ve altın fiyatları tavan yaptırılarak uluslararası sermayenin ve ülkemizdeki uzantılarının servetlerine servet kattılar. Aynı günün gecesinde döviz kurları ve altın fiyatları yüzde kırk düşürülerek aynı grupların servetleri daha da büyütüldü. Bunu da bize bir başarıymış gibi anlattılar." dedi.

'Aradaki farkı biz ödüyoruz'

"Madem döviz kurları ve altın fiyatları düşürülebiliyordu neden yükselmesini seyrettiniz?" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bütün mal ve hizmet fiyatlarının yüzde yüz zamlanmasına neden sebep oldunuz? Bir ülkeyi yönetenler “Bu durumdan büyük sermayedarların haberi vardı, küçük tasarruf sahipleri silkelendi, onları ezdiler” anlamına gelen sözler sarf ediyorlarsa kimin çıkarlarını korumak ve kollamaktadırlar?

Ülkemizdeki bankaların yüzde sekseni yabancı sermayenin. Bizi yönetenler faize karşı olduklarını, faizi düşüreceklerini, hatta daha ileri giderek halkın dini duygularını buna referans gösteriyorlar. Faizin düşmesini biz emekçilerden daha çok kim isteyebilir? Ancak iş söylendiği gibi değil, herhangi bir bankadan kredi istediğinizde sizden yüzde 24 faiz talep ediyor, hani faiz yüzde 14’e düşürülmüştü! Ama bankalar, Merkez Bankasından yüzde 14 ile milyarlarca lira alıp kapıdan çıkınca Hazine’ye yüzde 22 faizle veriyor veya Devlet Bonosu, tahvil alıyor. Aradaki yüzde 8'lik farkı da biz emekçiler ödüyoruz."

Sadece üç yüz bin kişiye döviz kurlarının yükselmesinden doğacak zararlarının 84 milyona yüklendiğini belirten emekliler, "Hepimizin ve ülkemizin çıkarları için yapıldığı söylenen kararlar kimlere yarar sağlıyor?" dedi.

'Hiç kimseden iyilik, sadaka, lütuf, bağış istemiyoruz'

Yönetenlerin "ülke kaynaklarının kıt olduğunu, eğer emeklilerin istediğini verirlerse ülkenin batacağını" söyleyerek yalan söylediklerini belirten açıklamada "Son üç ayda 2022 bütçesinin iki katına yakın para, uluslararası sermayeye ve onun ülkemizdeki komisyoncularına aktarıldı. Kaynaklar; rantiyeye, savaşa, yandaşa aktarıldığında ülke batmıyor ve yönetenlerin aklına kıt kaynaklar gelmiyor!" denildi.

2022 Bütçesinin emeklilerin, emekçilerin insanca yaşayacağı bir durumda olmasını talep eden emekliler, "Her birimiz otuz-otuz beş yıl alın teri döküp değer ürettik, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hiç kimseden iyilik, sadaka, lütuf, bağış istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Sendikası Bornova Şube Başkanı Mehmet Düşünceli tarafından okunan açıklamada emekliler taleplerini şöyle sıraladı: