İzmir'de eğlence mekanında yangın: 1 kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katındaki eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mekan sahibi M.M. ile çalışan Mehmet Naci Sözüner (67) alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yaralılar çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen yaralı Sözüner kurtarılamadı. Ağır yaralanan işletme sahibi M.M. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sözüner'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)