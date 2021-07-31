İzmir’de depremzedelerden eylem: Taleplerimiz karşılansın

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan deprem sonrası çok sayıda ev hasar görmüştü. Depremin ardından 9 ay geçmesine rağmen hâlâ hasarlı evlerin yıkımı tamamlanabilmiş değil. Öte yandan depremzedelerin sıkıntıları da giderilemedi.

Taleplerinin karşılanmadığını söyleyen İzmirli depremzedeler bugün Gündoğdu Meydanı'nda bir eylem yaptı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'nin (İZDEDA) çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda depremzede acilen adım atılmasını istedi.

Eylemde açıklama yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Bugün yaklaşık 80 bin depremzedenin temsilcileri olarak burada olmamızın sebebi deprem felaketinin üzerinden tam 9 ay geçmiş olmasına rağmen yaraların sarılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilememiş olmasıdır" dedi.

'Bazı depremzedelere eşya yardımı yapılmadı'

Özkan şöyle konuştu:

"Yıkılan evlerimizin yerine yapılacak inşaatlar için en az 450.000 TL gibi hiçbir depremzedenin ödeme gücü olmayan fiyatlar istenmektedir. Gelir seviyesi 1.300TL ile 4.000TL arasında ve büyük çoğunluğu emekli olan depremzedelere kentsel dönüşümcü muamelesinin reva görülmesi, sarılmamış yaralarını derinleştirmektedir. Mevcut durumda evini yaptırmak isteyen depremzedenin aylık ödemesi gereken tutar 7.500TL civarındadır. Bununla birlikte proje alanlarında hasar oranına göre ayrım yapılarak oluşturulan farklı ödeme planları, depremzedeler arasında tahammülü zor bir adaletsizliği ortaya çıkarmıştır.

Benzer şekilde DASK kurumunun depremde zarar gören evleri az, orta ve ağır hasar şeklinde ayırarak ağır hasarlı bina haricindeki ödemeleri adeta badana boya parası şeklinde çok gülünç miktarlarda gerçekleştirmesi, akıl, mantık ve adalet duygusuna zarar vermiştir. Deprem sonrası yapılan yardımlarda çeşitli adaletsizlikler olmuş, esnaflarımız yardım yapılmayarak mağdur edilmiş, zarar gören araçlara sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmamıştır. Kıymetli eşyalarını almak için bir saat süre verilenlerin evini taşıdığı kabul edilmiş ve anlamsız bir şekilde eşya yardımı yapılmamıştır."

Depremzedelerin taleplerinin bir bölümü şöyle: