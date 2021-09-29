İzmir'de iş cinayeti: Plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağı kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesinde çalışan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Hilal El Raşit, geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken, ayağını öğütücüye kaptırdı. Makineden kurtulamayan El Raşit, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Ekipler El Raşit'in vücudunun bir bölümünü makineden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.