İzmir’de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

Seçimlere 33 gün kala Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin binalarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı tarafından açılan seçim ofisine taşlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Konak’ın Çankaya semtinde bulunan CHP seçim ofisine düzenlenen saldırıda ofisinin camlı bölümleri tahrip edildi.

Kısa süre sonra gözaltına alınan saldırgan gazetecilerin “Neden saldırıyı gerçekleştirdin?” sorusuna “Herkes AK Parti’ye oy verecek” yanıtını verdi. Saldırganın polis ifadesinde ise “CHP binası olduğu için saldırdım” ifadesini kullandığı belirtildi.

Daha önce de CHP, İYİP ve Saadet Partisi'nin binalarına saldırı düzenlenmişti.