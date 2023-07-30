İzmir'de bir orman yangını daha: Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir'in Urla ilçesinde otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleriyle çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçerinde bulunan iki farklı ormanlık alanda da yangın çıkmış ve yangınlara müdahale edildiği bildirilmişti.