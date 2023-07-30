İzmir'de iki farklı alanda orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçerinde bulunan iki farklı ormanlık alanda yangın çıktı.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde ve Güzelçe'nin Yaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kemalpaşa'da yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

Güzelçe ilçesinde yerleşim birimleri yakınında başlayan yangın ise üzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.Yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.