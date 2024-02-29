İzmir’de AKP adaylarından aynı nakarat: ‘Müftü değilim’

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “İzmir’de hayat tarzına müdahale olacak mı? Belediye işletmelerinde içkiyi yasaklayacak mısınız” sorusuna "Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” yanıtını verdi.

İzmir’de afişlerinde AKP logosu kullanmayan ve geçen günlerde seçim çalışmaları kapsamında alkollü içki satılan mekanları gezerek oy isteyen AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, katıldığı Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda, “İzmir’de hayat tarzına müdahale olacak mı?” ve “Belediye işletmelerinde içkiyi yasaklayacak mısınız?” sorularına yanıt verdi.

Dağ, “Sorunun cevabı çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” dedi.

2019’daki yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na AKP tarafından aday gösterilen Nihat Zeybekci de benzer bir açıklama yapmıştı.

CNN Türk'te Buket Aydın’ın "İzmir'de şarap üretimini desteklediğiniz söylemi yerini buluyor mu?" sorusuna yanıt veren Zeybekci "Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez. Fetva verecek de değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Denizli'de mekanları kapatıp tabakhaneye taşımıştı

Ancak 2004-2011 yılları arasında iki dönem Denizli Belediye Başkanlığı yapan Nihat Zeybekci’nin bu dönemde kentte 50’den fazla mekanın içki ruhsatını iptal etmiş, kentteki 75 yıllık tabakhaneyi “içkili alan" ilan edip alkollü içki servisi yapan mekanları buraya taşımıştı.