İzmir'in Buca ilçesinde saat 18:36'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Haber Merkezi
İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
İzmir'in Buca ilçesinde saat 18:36'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.