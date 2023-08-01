İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde saat 18:36'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.