İzmir'de 31 sokak hayvanı zehirlenerek katledildi

zmir’in Urla ilçesinde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı öldü. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana gelen olayda mahallede bazı kişi ve kişiler belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.

Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlanırken yurttaşlar tarafından veterinere götürülen hayvanlar kurtarılamadı.

Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.