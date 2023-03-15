İzmir'de 2,5 yılda yalnızca 500 kişinin evi teslim edildi: '200 bin konut bir yılda nasıl bitirilecek?'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmirli depremzedelerin 2,5 yıldır giderilemeyen mağduriyetleriyle ilgili açıklama yaptı. 3 bin 654 konuttan yalnızca 500’ünün teslim edildiğini, rezerv alanındaki tüm çalışmaların durdurulduğunu ve kalan evlerin ne zaman teslim edileceğinin belli olmadığını ifade etti.

Sertel, depremin vurduğu 11 ilde 200 bin konutun bir yıl içerisinde bitirileceği vaadinin inandırıcı gelmediğini belirterek, “İzmir depreminden sonra belirlenen rezerv alanında 3 bin 654 konut inşa edileceği ve 1 yıl içerisinde teslim edileceği söylendi. 2,5 yıl geçti yalnızca 500 kişinin evi teslim edildi. 2,5 yılda 3 bin 654 konutu teslim edemeyenler, 200 bin konutu bir yılda nasıl bitirecek. Söz vermek kolay, yapmak zor. Yalan söylemek kolay, doğruyu bulmak zor” dedi.

'1800 konuttan yalnızca 500 tanesi teslim edildi'

Sertel, şunları söyledi:

"İzmir depremi 30 Ekim 2020 tarihinde oldu. Bu depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda vatandaşımız yaralandı, çok sayıda kişi de evsiz kaldı. Rezerv alanda 3 bin 654 konut yapılacağı söylendi. İzmir depreminin üzerinden 30 ay geçti. 3 bin 654 konutun tamamı halen bitirilmedi. Bu konutların 1800 tanesi depremde evleri yıkılan vatandaşlara verilecekti. Üzerinden 30 ay geçti ancak hak sahipleri için yapılan 1800 konuttan yalnızca 500 tanesi teslim edildi. Bin 300 hak sahibi 2.5 yıldır evlerine oturmayı bekliyor. Evlerine ne zaman taşınacaklarını da bilmiyorlar. Onlara da bir yılda yapılacak ve teslim edilecek sözü verilmişti. Şu an konutların yapıldığı rezerv alanda tüm çalışmalar durmuş vaziyette. Ayrıca bin 800 hak sahibine verilecek konutlardan hariç geriye kalan bin 800 konutun da evleri orta hasarlı olup sonradan yıkılan vatandaşlara verileceğinin sözü İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım tarafından verilmişti. Bu konuda da bir açıklama yok. Kalan bin 800 konut söz verildiği gibi evleri orta hasarlı olup yıkılan vatandaşlarımıza verilmelidir. İzmir’deki deprem konutları bir an önce teslim edilmelidir."

'Valilik emri ve polis zoruyla çıkarıldılar'

Sertel, İzmir depreminin ardından konteyner kente yerleştirilen 482 kişinin Valilik emri ve polis zoruyla konteynerlardan çıkarılmasına da tepki göstererek, “Ülkemizde 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, 2.5 yıl önce İzmir’de meydana gelen depremde evlerini kaybeden depremzedeler, o dönem yerleştirildikleri konteynerlardan valilik emri ve polis zoruyla çıkarıldılar. 176 konteynerda 482 kişi yaşam mücadelesi vermekteydi. Bu kişilerin evleri yoktu. Fakat valilik bu konteynerları boşaltmak ve insanları sokağa bırakmak gibi bir karar almıştır” dedi.