Depremzedelerin tahliyesine TKP milletvekili adayından tepki: 'Nereye gidiyor bu paralar?'

30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından İzmirli depremzedeler AFAD tarafından Bayraklı ilçesine kurulan konteyner kente yerleştirilmişti. Depremin üzerinden geçen 28 aylık süre zarfında depremzedelerin konut sorunu çözülememiş ve depremzedeler 21 metrekarelik konteynerlarda hayatlarını sürdürmeye mecbur kalmıştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin sonrasında ise bölgedeki depremzedelerin bir kısmının İzmir'deki konteyner kente getirilmesi kararlaştırıldı. İzmir Valiliği, İzmir’e getirilecek olan depremzedelerin Bayraklı Geçici Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek olmasını gerekçe göstererek, konteynerda tek yaşayan yurttaşların bir hafta içerisinde konteynerlarını boşaltılmasına yönelik talimat verdi.

Valilik tarafından verilen 1 haftalık sürenin dün sabah dolmasıyla birlikte Bayraklı Geçici Koruma Merkezi'ne çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Tek başına yaşayan yurttaşlar polis zoruyla tahliye edildi.

TKP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Rahmi Rençber, konteyner kentte yaşananlara ilişkin soL'a konuştu.

'Maddi imkanı olmayanlar zorunlu olarak konteynerda kalmaya devam etti'

2020 yılında yaşanan depremin ardından geçen sürede evlerini teslim alan hak sahipleri ve maddi imkanı müsait olan yurttaşların konteyner kentten taşındığını belirten Rençber, "Ancak maddi imkanı olmayan kiracılar ile evi teslim edilmeyenler zorunlu olarak konteynerda kalmaya devam etti. Zaten ekonomik durumu müsait olan hiç kimse İzmir sıcağında teneke konteynerda kalmaz" dedi.

Deprem öncesindeki ve günümüzdeki kira fiyatları arasındaki farka dikkat çeken Rençber, "Şimdi bu insanlara diyorlar ki 1 haftada konteynerları boşaltın. Depremden önce 1000 TL olan kiralar 10 bin TL olmuş. Nereye gidecek bu insanlar?" ifadelerini kullandı.

'TOKİ depremzedelere öncelik tanısın'

Depremzedelerin talepleri arasında yer alan TOKİ konutları hakkında konuşan Rençber, "Bayraklı'da rezerv alanda yapılmış binlerce dairelik TOKİ konutları var. Öncelik versenize bu insanlara" dedi.

Bayraklı'daki TOKİ'ler ile ilgili söylentilere de değinen Rençber, "TOKİ'de kimin hak sahibi olacağını kurayla belirliyoruz' diyorlar ama çeşitli söylentiler dolaşıyor. Gerçekten bu evleri kendi yandaşlarınıza mı ayırdınız?" diye sordu.

'Yeni bir ülkeyi hep birlikte kuracağız'

Depremzedelere yönelik izlenmesi gereken politikalara ilişkin konuşan Rençber, şöyle dedi:

"Biz Türkiye Komünist Partisi olarak diyoruz ki, tüm depremzede vatandaşlarımız için insanca yaşayacakları konutlar devlet eliyle ve ücretsiz olarak yapılmalı, daha önceden kiracı olan hiçbir depremzededen kira alınmamalıdır. Hiç kaynak yok falan demeyin. Milyarlarca para topladınız vergi diye, bağış diye. Nereye gidiyor bu paralar?

Depremzedelere seslenen Rençber, "Yerlerinden edilen tüm depremzede kardeşlerimizi barınma hakkımızı birlikte savunmak için Bayraklı'daki semt evimize bekliyoruz. Bir daha enkaz altında kalmamak için yeni bir ülkeyi hep birlikte kuracağız" çağrısında bulundu.