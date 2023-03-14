İzmir'de konteyner kentte kalan depremzedeler polis zoruyla tahliye ediliyor

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından İzmir'de yıkımın yaşandığı Bayraklı'da depremzedeler AFAD tarafından ilçede kurulan konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyordu. Uzun zamandır 21 metrekarelik konteynerlerde yaşayan depremzedeler geride kalan yaz ayında yaşanan tahliye kriziyle yeniden yüz yüze geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki depremzedelerin bir kısmının İzmir'deki konteyner kente getirilmesi kararlaştırıldı. Konteyner kentte yaşayan İzmirli depremzedeler tebligat şoku yaşadı. Geçici konaklama merkezinde bulunan toplam 207 konteynerin 176’sında 482 kişi konaklarken, bunlardan konut hakkı sahibi olan 10 aile dışındakilere tebligat gönderilerek konteynerleri boşaltmaları istendi. Verilen bir haftalık sürenin bugün itibariyle dolmasıyla depremzedelerin polis zoruyla tahliye ettirilmesi için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde konteyner kentin bulunduğu bölgeye gelen çevik kuvvet timleri, içeri girerek konteynerlerde tek yaşayan depremzedeleri dışarı attı. Özel eşyalarını alıp dışarı çıkan depremzedeler, gidecek yerleri olmadığını ve konaklama merkezinin kapısında bekleyeceklerini söyledi.

İlkses'ten Çağla Geniş'in haberine göre, polisler tarafından kamyonlara yüklenen depremzedelerin eşyaları, daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'ın depolarından birine götürüldü.

'Beni sokağa atıyorlar'

Konteyner kentten tahliye edilen depremzedelerden Nuray Koçtürk, "Bu zamana kadar herkesten Allah razı olsun diyordum. Ama artık demiyorum. Allah kahretsin diyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bana sahip çıkmıyorlar. Beni kadın başıma sokağa atıyorlar. Ne yapayım? Dileneyim mi? Bütün polisler evimin önünde. Hiçbir eşyamı alamadım. Gidecek yerim yok, battaniyemi alıp gece gündüz burada yatacağım. Sokakta yatacağım" dedi.

Engelli çocuğuyla birlikte konteyner kentten tahliye edilen kanser hastası depremzede Gül Ok da, "Bu depremzedelere yapılan bir darbedir. Nerede bu devlet? Milletvekillerinin hiçbirinin sesi çıkmıyor. Herkes koltuğunu koruyor. Bize güvenilir bir yer göstersinler" ifadelerini kullandı.