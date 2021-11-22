İzmir Valiliği tarafından kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yapıldı.
Valiliğin sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek
İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olacak ve 30 saat sürecek sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.
Haber Merkezi
İzmir Valiliği tarafından kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yapıldı.
Valiliğin sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: