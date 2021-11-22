İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek

İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olacak ve 30 saat sürecek sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.

Haber Merkezi

İzmir Valiliği tarafından kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yapıldı.

Valiliğin sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra  kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 23.11.2021 06:00-24.11.2021 12:00"

Haber

Açık Mikrofon | 'Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz'