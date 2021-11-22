soL TV İzmir Alsancak'ta vatandaşlara kendi gündemlerini sordu.
Açık Mikrofon'a konuşan vatandaş: "Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz."
Açık Mikrofon soL TV 'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Açık Mikrofon | 'Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz'
Açık Mikrofon'a konuşan vatandaş kendi gündemini anlatıyor: 'Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz.'
Haber Merkezi
soL TV İzmir Alsancak'ta vatandaşlara kendi gündemlerini sordu.
Açık Mikrofon'a konuşan vatandaş: "Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz."
Açık Mikrofon soL TV 'de yayında: