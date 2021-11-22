Açık Mikrofon | 'Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz'

Açık Mikrofon'a konuşan vatandaş kendi gündemini anlatıyor: 'Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz.'

Haber Merkezi

soL TV İzmir Alsancak'ta vatandaşlara kendi gündemlerini sordu.

Açık Mikrofon'a konuşan vatandaş: "Pahalılığı geçtik hayatta kalmaya çalışıyoruz."

Açık Mikrofon soL TV 'de yayında:

Haber

KonuşuYorum | Vatandaş sofrada iki çeşit yemek göremiyor