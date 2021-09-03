İzmir Valiliği, alkollü içki ve sigara satan işyerlerine kamera zorunluluğu getirdi

İzmir Valiliği kent genelinde alkollü içki ve sigara satışı ruhsatı bulunan tüm işletmelere kameralı güvenlik sistemi kurma zorunluluğu getirdi. "18 yaş altı çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması" gerekçesiyle alınan karar, emniyet ve tüm belediyelere bildirildi.

İzmir Valiliği'nin kararı kentteki alkollü içki ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerleri, büfeler, marketler ve kafe-barları ilgilendiriyor.

"18 yaş altında çocukların alkol ve sigara ile zararlı alışkanlıklardan korunması" gerekçesi ile alınan karar uyarınca, alkollü içki ve sigara satış ruhsatı olan işyerlerinin tamamının kameralı güvenlik sistemi kurması zorunlu tutuldu.

İzmir Valiliği’nin aldığı karar İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve kentteki tüm belediyelere tebliğ edildi. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan imzalı yazıda şöyle denildi:

"İlimiz sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla; il sınırları içerisinde faaliyet gösteren alkol ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerlerine kameralı güvenlik sistemi kurulması hakkında 5442 sayılı il idare kanunun 11/C ve 5326 Sayılı kabahatler kanunun 32. maddesi hükmü doğrultusunda alınan valilik kararı ekte gönderilmiştir. Söz konusu valilik kararı doğrultusunda hareket edilmesi ve uygulamada herhangi bir şekilde aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim."