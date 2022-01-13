İzmir NHKM'den Nâzım Hikmet'in 120'inci yaş günü etkinlikleri

Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılı sebebiyle 14-15 Ocak günleri İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) iki etkinlik düzenlenecek.

14 Ocak saat 20.30'da "Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" Tiyatro oyunu sahnelenecek. Nâzım Hikmet’in aynı adlı eserinden Eskişehir Halk Sahnesi tarafından sahneye uyarlanan oyun, Erkal Umut rejisiyle Latif Tiftikçi tarafından canlandırılıyor.

'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?'

15 Ocak saat 11.00'de de "Sevdalı Bulut" animasyon film gösterimi gerçekleştirilecek. Daha önce çeşitli dillere çevrilen ve defalarca tiyatroya uyarlanan Nâzım Hikmet’in "Sevdalı Bulut" masalı Demokratik Alman yapımı bir animasyon olarak beyaz perdede.