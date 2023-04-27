İzmir Folkart'ta yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının 4 bloklu sitenin 8 katlı bir binasında çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Yangının meydana geldiği binadan zaman zaman patlama sesleri geldiği aktarılırken, bina sakinlerine yönelik tahliye çalışmasının yürütüldüğü kaydedildi.

TRT canlı yayınına bağlanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Site yöneticii yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi var elimizde şu anda" dedi.