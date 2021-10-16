İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Bu karar İzmirlilerin hayatını sermayeye feda ediyor

TKP İzmir İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesi Bayraklı’da aldığı karara tepki gösterdi, İzmirlilerin hayatının sermayeye feda edildiğine işaret etti.

Açıklamada, "İzmirli depremzedelerin yaraları arsa rantlarıyla sarılamaz. Eğer depremzedelerin mağduriyeti giderilmek isteniyorsa, devlet depremzedelerin tüm zararlarını karşılamalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yanlıştan dönmeli ve derhal aldığı kararı geri çekmelidir" denildi.

Açıklama şöyle:

Depremzedelerin Yaraları Arsa Rantıyla Sarılamaz

İzmir Depremi’nin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Buna rağmen ne depremzedelerin zararları karşılandı, ne de olası depremlere karşı yeterli önlem alındı. AKP’li yıllarda yaşanan her afette olduğu gibi yüzlerce İzmirli kayıplarıyla baş başa bırakıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, çok daha büyük kent felaketlerine yol açacak bir kararla günü kurtarmanın derdinde. Büyükşehir Belediye Meclisi, depremden en çok etkilenen Bayraklı’da ağır ve orta hasarlı yapılar ile diğer riskli binaların dönüşümü için ada bazında yüzde 20, parsel bazında yüzde 30 emsal artışına karar verdi.

Geçen yıl yaşanan deprem, Bayraklı bölgesinin deprem açısından ne kadar riskli olduğunu acı bir biçimde tüm İzmirlilere göstermiştir. Buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı’daki yapılaşmada ısrar etmekte ve emsal artışına giderek bunu daha da körüklemektedir. Belediyenin bu kararı İzmirlilerin hayatını sermayeye feda etmektedir.

İzmirli depremzedelerin yaraları arsa rantlarıyla sarılamaz. Eğer depremzedelerin mağduriyeti giderilmek isteniyorsa, devlet depremzedelerin tüm zararlarını karşılamalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yanlıştan dönmeli ve derhal aldığı kararı geri çekmelidir. Kentimizin de insanlarımızın da piyasacı politikalar uğruna heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

TKP İzmir İl Örgütü