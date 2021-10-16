Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Gençlerimiz ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar” sözleri, TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü manşet konusu oldu.

"Dalga mı geçiyorsunuz?" manşetiyle çıkan Boyun Eğme'de, "Bir milyonu üniversite mezunu, iki milyon genç işsizdir. Gurur duyun bakan bey! Bu tablo iktidarınızın eseridir!" denildi.

Derginin manşeti şöyle:

Adı Vedat Bilgin. Kendisi adını sanını bilmediğimiz, “bugün var-bir gece kararnamesi sonrası yok" bakanlardan yalnızca bir tanesi.

Bugünlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı yürütüyor. Bakan Bey geçtiğimiz gün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği bir foruma katılmış. Konuşmuş konuşmuş, bir de “Gençlerimiz ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar” demiş.

Bakan Bey dalgasını geçedursun, acı gerçek ortadadır. Her gün daha fazla genç, yurtdışında yaşayıp “hayatını kurtarma” planı yapmaktadır.

Ülkenin gençleri küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda bırakılmıştır. Kimisi tekstil atölyesinde ortacılık, kimisi restoranda garsonluk, kimisi kuryelikle ev ekonomisinde yük sırtlanmıştır.

Ülkenin gençleri binbir zorlukla kazandıkları sınavlar sonrası yersiz, yurtsuz bırakılmıştır. Bu sene kalacak yer bulamadığı, bütçesi elvermediği için memleketinin yolunu tutan sayısız öğrenci vardır. Bu ülkenin gençleri işsiz bırakılmıştır. Bir milyonu üniversite mezunu, iki milyon genç işsizdir. Gurur duyun bakan bey! Bu tablo iktidarınızın eseridir!

AKP iktidarının da, diğer düzen partilerinin de gençlere verebileceği hiçbir şey yok. Çünkü Türkiye’de patron düzeninin gençlere verebileceği bir şey yok. “Ülkeden kaçıp, hayatı kurtarmak”sa başka bir yalandan ibaret. Sömürü düzeninden kurtulmadan, Türkiye’de de başka ülkede de bizlere kurtuluş yok. Örgütlenmekten, sosyalist bir ülkeyi kurmaktan başka bir çaremiz yok. İşte o gün için mücadele eden gençler sosyalist bir Türkiye’de onuruyla, gururuyla, başı dik dolaşacaktır sokaklarda.

Bu arada bakanın konuşma yaptığı forumun ana teması da “İşimizin Yarını”ymış. Öyleyse Bakan Bey’e kötü bir haber vereceğiz: İşinizin yarını çok kesat! Memleketimizin aydınlık günleri yakındır.