İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki törende yaptığı konuşmada yerel yönetimin altyapısını eleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde yaptığı eleştirilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, "Gururla belirtmeliyiz ki İzmir, bugün atık su arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesiyle Türkiye’nin lideri konumundadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9,8 milyar lira yatırım yaptığı dönemde merkezi idare 5,92 milyar lirada kalmıştır" denildi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı açıklamasının bir bölümü şöyle: