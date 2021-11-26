Erdoğan: Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum, riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem konutları teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödeme planı ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştık.  2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 evlerin ödemesi 740 lira aylık 3+1 evlerin ise 1020 TL'den başlayacak. Kiradan bile daha düşük bedel ödeyerek vatandaşlarımız evlerine kavuşacak.

Depremin ardından İzmir'de sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yılda 20 bine yakın binayı yıkmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerinde çalışmaya göre yürütüyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Büyük kısmı eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum: Riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun."

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