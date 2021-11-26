AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem konutları teslim töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
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Dış Haberler
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Haber Merkezi
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Adile Kaya
Dış Haberler
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Erdoğan: Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum, riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem konutları teslim töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: