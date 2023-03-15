'İzmir Bayraklı'da 33 bin binadan yüzde 70'i depreme hazır değil'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Fuar İzmir'de düzenlenen bir açılışta, kentteki duruma ilişkin konuştu. Özuslu, "Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli değil" dedi.

Mustafa Özuslu şunları söyledi:

"Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Uzmanlar da söylüyor yapı stokumuzun kötü olduğunu. Onun için organize sanayi bölgelerinde bundan sonra yapacağımız her fabrikayı daha dayanıklı yapalım. Mevcut fabrikalarımızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu test edelim ve onları güçlendirelim ki olası bir depremde sanayi, üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Yoksa emin olun depremin o büyük can kayıpları ve bina kayıpları yanında ekonomik kayıpları aslında daha büyük bir yıkıcı etkiye yol açar ki bunun altından kalkmak çok güç olabilir." (AA)