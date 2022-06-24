İzmir Barosu: Valiliğin Harmandalı açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Daha önce kötü muamele haberleriyle gündeme gelen İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) gece saatlerinde yangın çıktığı haberleri üzerine bölgeye giden avukatların girişine izin verilmemişti.
Valilik "kargaşa çıkarılmaya çalışıldı" açıklaması yaparken, içeriden bağırış ve çığlık sesleri duyan bölgedeki avukatların GGM'ye girerek müvekkilleriyle görüşmek istemesi engellenmişti. Müvekkilleriyle görüştürülmeyen avukatların üzerine otobüs sürülmüştü.
Gelişmelerin ardından İzmir Barosu Valiliğin ifadeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Baro'nun açıklamasında "Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz" denildi.
Açıklama şöyle: