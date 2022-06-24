İzmir Barosu: Valiliğin Harmandalı açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Daha önce kötü muamele haberleriyle gündeme gelen İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) gece saatlerinde yangın çıktığı haberleri üzerine bölgeye giden avukatların girişine izin verilmemişti.

Valilik "kargaşa çıkarılmaya çalışıldı" açıklaması yaparken, içeriden bağırış ve çığlık sesleri duyan bölgedeki avukatların GGM'ye girerek müvekkilleriyle görüşmek istemesi engellenmişti. Müvekkilleriyle görüştürülmeyen avukatların üzerine otobüs sürülmüştü.

Gelişmelerin ardından İzmir Barosu Valiliğin ifadeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Baro'nun açıklamasında "Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancıların başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır. Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın geldiği bilgisi ulaşmıştır.

Baro başkanlığımızca bu kaygı verci görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale edilmiş, kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avukatların sabah saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır. Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme talepleri söz verilen saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam etmektedir.

Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kargaşadan ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, kurumun rutin faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır. Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz. Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm bağımsız kurumlarca teyide muhtaçtır.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu'nun yıllardır yaptığı tüm çağrılara rağmen hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmekte ısrar etmektedir. Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu bir genç kurumda yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha yaşanmaması için başta İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları geri gönderme merkezlerini baroların habersiz ve hazırlıksız denetimine açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine devam ettiği iddia edilen kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz."