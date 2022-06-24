Harmandalı'nda bekleyen avukatların üzerine otobüs sürdüler

İzmir’de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde dün gece yaşananların ardından müvekkilleriyle görüştürülmeyen avukatların üzerine otobüs sürüldü.

Avukatların içeri girmek için merkez önündeki bekleyişi sürerken, merkezden 6-7 otobüs jandarma ve göçmen dışarı çıkarıldı.

Otobüslerin önüne geçerek müvekkilleriyle görüşmek istediklerini söyleyen avukatlarınsa üzerine otobüsler sürüldü.

Çağdaş Avukatlar Derneği’nden Av. Hazal Aydın soL’a yaptığı açıklamada “Göçmenleri hukuka aykırı bir şekilde sınırdışı etmeye çalışıyorlar. Biz de araçların önüne geçtik. Bizi müvekkillerimizde görüştürmediklerini, görüşmemiz gerektiğini söyledik. Yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu ve insan kaçırma anlamına geldiğini belirttik” dedi. Ancak otobüslerin hızla üzerlerine sürüldüğünü dile getiren Avukat Aydın, “çekilmeseydik ölebilirdik” dedi.

Olayın ardından 112’yi aradıklarını ancak aradan bir buçuk saat geçmesine karşın ilgilenilmediğini söyleyen Aydın, olayla ilgili tutanak tuttuklarını ve şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

'Önlem amaçlı idari işlem' açıklaması

Aydın halen kendilerine içeride yaşananlara dair bir bilgi verilmediğini, kendilerine söylenenin sadece “Önlem amaçlı idari işlem yapılıyor” şeklinde olduğunu kaydetti.

Av. Hazal Aydın merkezden çıkarılan otobüs sayısının 6-7 olduğunu, ikisinin jandarma ve diğerlerinin göçmenlerle dolu olduğunu gördüklerini belirtti.

Nereye götürüldükleri belli değil

Göçmenlerin nereye götürüldüklerinin belli olmadığını söyleyen Aydın, merkezde daha önce gönüllü geri gönderme tutanaklarının göçmenlere zorla imzalatıldığına dikkat çekti. Benzer bir uygulamanın yapılmakta olabileceğini kaydeden Aydın göçmenlerin zorla imzalatılan tutanaklarla sınır dışı edilmesinden endişeli olduklarını belirtti.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin daha önce de işkence ile gündeme geldiğini anımsatan Aydın, içeridekilerin can güvenliğinden endişeli olduklarını, halen müvekkilleriyle görüştürülmediklerini söyledi ve araya haftasonu gireceğinden ötürü bu sürenin uzamasından da kaygı duyduklarını dile getirdi.