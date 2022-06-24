Avukatlar içeri alınmıyor! Çok sayıda jandarmanın girdiği Harmandalı’nda ne oluyor?

İzmir’de sığınmacıların tutulduğu ve daha önce kötü muamele haberleriyle gündeme gelen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde dün geceden itibaren yaşananlar hakkında Valilik "kargaşa çıkarılmaya çalışıldı" açıklaması yaparken, avukatların içeriye girişlerine halen izin verilmiyor. Çok sayıda jandarma merkeze sevk edilirken, avukatlar müvekkillerinin durumlarından endişeli.

Dün gece saatlerinde merkezde yangın çıktığına dair sosyal medyada yayımlanan paylaşımlar üzerine merkez binasına giden avukatlar içeri alınmadı. Bu sırada merkezin bahçesinde itfaiye ve ambulans araçları görüntülendi.

Çığlık sesleri geldi

İçeriden bağırış ve çığlık sesleri duyan avukatların içeri girerek müvekkilleri ile görüşmek istemesi üzerine güvenlik görevlileri avukatların üzerine yürüdü, içeri girmelerine engel oldu.

Gece yangın iddialarını duyduktan sonra merkeze giden 4 avukattan biri olan Duygu İnegöllü merkezin bahçesinde saatlerce beklediklerini ancak içeri alınmadıklarını söyledi.

soL’a konuşan İnegöllü yangın haberleri üzerine merkeze gittiklerini belirterek “Gece 2 gibi 4 avukat gittik. İtfaiye aracı ve ambulans gördük. İçeri girmemize engel olan güvenlik görevlileri ile sabah 4.30’a kadar tartışma yaşadık” dedi.

Aralarından bir avukatın içeride müvekkilinin de olduğunu belirten İnegöllü hiçbir şekilde içeridekilerle görüştürülmediklerini, daha sonra 2 avukatın da merkeze geldiğini ancak kendilerine mesai saatleri içinde gelmelerinin söylendiğini dile getirdi.

Sabah saatlerinde ise geri gönderme merkezi binasına birçok otobüsün ve jandarmanın girdiği görüldü. Sabah saatlerinde merkeze yeniden giden avukatlar yine içeri alınmadı.

Saat 14.00'e kadar girişlere yasak getirildi

Kapıdaki güvenlik görevlileri avukatlara saat 14.00’e kadar içeriye kimsenin alınmayacağını, böyle bir talimat aldıklarını söyledi.

İnegöllü kendilerine içeride yapılan işlemin ne olduğuna dair bir bilgi verilmediğini ifade etti.

İzmir Barosu açıklama yapacak

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de soL’a yaptığı açıklamada İzmir Vali Yardımcısı ile konuyu görüştüklerini, kendilerine sorunu çözmeye çalıştıklarının söylendiğini ancak halen herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Yücel İzmir Barosu olarak konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti. Yücel merkeze askeri araçların sevk edildiği haberlerine ilişkin ise "Bana gelen görüntülerde bir tane jandarma minibüsü var" dedi.

'Çok sayıda jandarma ve otobüs giriş yaptı'

Avukat Burcu Ertaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün gece İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangın haberi üzerine müvekkillerimizle görüşmek üzere kurum önündeyiz. Müvekkillerimizle görüşme talebimiz haksız ve hukuka aykırı bir şekilde, içeride "idari işlem" olduğu gerekçesiyle engelleniyor. İçeriye çok sayıda jandarma ve otobüs giriş yaptı. Mülteci müvekkillerimiz yukarıdan "sınır dışı edileceği" diye bağırıyor. İçeriye alınmıyoruz. Müvekkillerimizle görüştülene kadar hiçbir yere GİTMİYORUZ" dedi.

Valilikten açıklama: Kargaşa çıkarmaya çalıştılar

İzmir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında dün gece 22.00 sularında merkezdeki yabancıların bir kısmının "kargaşa çıkarmaya çalıştığı" ileri sürüldü. Açıklamada merkezde yangın çıktığı iddiası reddedilirken, herhangi bir ölüm ve yaralanma olmadığı savunuldu, merkezdeki "rutin" faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.

Valiliğin açıklaması şöyle: