İzmir Barosu Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle yargılanan avukat Turan beraat etti

İzmir Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasıyla dava açılan avukat Aryen Turan'ın beraatına karar verildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aryen Turan, avukatları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ile Fransa, Hollanda ve İspanya'dan baro temsilcileri katıldı.

Savcı beraat istedi

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu olayın "ağır eleştiri" olduğunu, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti.

Turan ne demişti?

İzmir Barosu'nun 22 Ekim'deki olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" demişti.

Aysel Tuğluk ve hasta tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısı yapan Turan konuşmasında Deniz Poyraz ile Mahsa Amini’yi anmış ve "Onların eşitlik ve özgürlük mücadelesini sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Kadınları ezen erkek egemen sisteme karşı yüksek sesle 'Jin jiyan azadi' diyoruz” demişti.

Turan'ın konuşmasının ardından salonda arbede yaşanmış, genel kurula ara verilmişti.

Yaptığı konuşma nedeniyle hedef gösterilen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış, İzmir Barosu'na kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu.

Gözaltına alınan Turan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.