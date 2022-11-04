Aryen Turan serbest bırakıldı

22 Ekim'de düzenlenen İzmir Barosu Genel Kurulu'nda uluslararası ve ulusal basında yayınlanan Türkiye ordusunun sınır dışı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden İzmir Barosu avukatlarından Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı zamanda Özgürlük için Hukukcular Derneği genel merkez yöneticisi olan Av. Aryen Turan hakkında İzmir Barosu Genel Kurulu'nda ifade ettiği sözler nedeniyle sosyal medyada linç kampanyası başlatılmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Dün ofisinden çıktığı sırada gözaltına alınan Av. Aryen Turan bugün İzmir adliyesine götürüldü. Aralarında İzmir Barosu başkanı ve yöneticileri ile TBB delegelerinin de bulunduğu çok sayıda avukat Av. Aryen Turan'a eşlik etti. Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Turan hakkında haftanın 2 günü imza atmak ve yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol tedbirine hükmedildi. Turan, işlemlerinin sona ermesinin akabinde serbest bırakıldı.