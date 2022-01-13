İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  

Depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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