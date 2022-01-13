Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.