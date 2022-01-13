Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı'ndaki 'içki satışı sahnesi' Show TV tarafından kesildi

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı’nda baş kahramanın içki sattığı sahneler Show TV tarafından kesildi.

Haber Merkezi

 Zeki Ökten'in yönettiği başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Show TV tarafından sansürlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) baskısıyla televizyon kanalları gerek olmamasına rağmen kült Yeşilçam filmlerinden onlarca sahneyi kesmeye başladı.

Bunun son örneği Show TV’de bu akşam yayınlanan Kapıcılar Kralı filminde yaşanırken Medya Radar'ın haberine göre "viski sahnesi" kanal tarafından kesildi.

Kemal Sunal’ın viski sattığı sahne buzlanmak yerine tamamen kesilip atılmış oldu.

Show TV tarafından kesilen sahne

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