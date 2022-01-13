Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı'ndaki 'içki satışı sahnesi' Show TV tarafından kesildi

Zeki Ökten'in yönettiği başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Show TV tarafından sansürlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) baskısıyla televizyon kanalları gerek olmamasına rağmen kült Yeşilçam filmlerinden onlarca sahneyi kesmeye başladı.

Bunun son örneği Show TV’de bu akşam yayınlanan Kapıcılar Kralı filminde yaşanırken Medya Radar'ın haberine göre "viski sahnesi" kanal tarafından kesildi.

Kemal Sunal’ın viski sattığı sahne buzlanmak yerine tamamen kesilip atılmış oldu.