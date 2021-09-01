İzlanda Futbol Federasyonu yönetimi cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti

İzlanda Futbol Federasyonu'nun yönetim komitesi üyelerinin tamamı, bir milli takım oyuncusunun cinsel taciz skandalında adının geçmesi üzerine istifa etti.

Komitenin açıklamasında, "Bu karar, İzlanda Futbol Fedrasyonu'nun karşı karşıya kaldığı sorunlar, kulüp temsilcilerinin istekleri ve kamuoyunun baskısı doğrultusunda alınmıştır" denildi.

Federasyonun yeni başkan ve yönetim komitesinin atanması için önümüzdeki haftalarda olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Federasyon, yönetim kurulu değişikliğine ilişkin UEFA ve FIFA temsilcileriyle de görüşüleceğini belirtti.

Federasyon başkanı, söz konusu iddiaları kamuoyundan gizlediğine ilişkin eleştiriler üzerine pazar günü istifa ettiğini açıklamıştı.

İzlanda'da 25 yaşında bir kadın, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Eylül 2017'de bir İzlandalı milli futbolcu tarafından ülke başkenti Reykjavik'teki bir gece kulübünde cinsel tacize uğradığına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti.

Kadın, futbolcunun suçunu itiraf ettiğini ve özür dileyerek kendisine tazminat ödediğini iddia etmişti.

İzlanda medyasının aktardığına göre, iddialarda adı geçen oyuncu, İsveç'in IFK Göteborg kulübünde oynuyor.

Göteborg kulübü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları dava kapanmış olsa da "ciddi bir şekilde" ele aldıklarını bildirdi. Kulüp direktörü Håkan Mild, "İddiaları soruşturmak amacıyla oyuncuyla bir diyalog gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.