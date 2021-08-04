FIFA'dan Afrikalı futbol patronuna men cezası

FIFA, eski geçici başkanı Issa Hayatou'ya, Afrika futbolu için yapılan bir ticaret anlaşmasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla ceza verdi.

FIFA'nın "sadakat ihlali" nedeniyle bir yıl men cezası verdiği Hayatou, 2017'ye dek 29 yıl boyunca Afrika Futbol Federasyonu (CAF) Başkanlığı görevini yürütmüştü.

FIFA etik komitesinin kararına göre, Hayatou'ya aynı zamanda 30 bin İsviçre Frankı para cezası verildi.

İddialara ilişkin yürütülen FIFA soruşturması sonucunda, Hayatou'nun CAF için Fransız medya hakları kuruluşu Lagardère Sport'la "rekabet dışı anlaşma imzaladığı" belirlendi.

Kuruluşla yapılan 12 yıllık anlaşmanın 1 milyar dolar değerinde olduğu ve Afrika Uluslar Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi gibi 2028 yılına kadar CAF müsabakalarına özel haklar tanıdığı belirtildi. Anlaşma, daha sonra iptal edilmişti.

Uzun dönem FIFA Başkan Yardımcılığı da yapan Hayatou, Sepp Blatter'ın 2015'te men cezası almasının ardından birkaç ay FIFA'nın geçici başkanlığını da yürütmüştü.

74 yaşındaki Kamerunlu Hayatou, CAF başkanlık seçimlerini 2017 yılında Madagaskarlı Ahmed Ahmed'e kaybetmişti. Ahmed de, FİFA etik komitesi tarafından yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2 yıl ceza almıştı.

Son olarak Güney Afrikalı milyarder Patrice Motsepe, geçtiğimiz Mart ayında CAF Başkanı seçilmişti.