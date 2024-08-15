İZBB'de sendika Cemil Tugay'la masaya oturdu, anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) yönetimi ile kamu emekçilerinin yetkili sendikası olan Tüm Bel-Sen arasında imzalanan "toplu iş sözleşmesi"nin (TİS) süresi 31 Mart 2024 tarihinde dolmuştu.

Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, kamu emekçileri toplu sözleşme masasının kurulması için çağrıda bulunmuş, ancak yaklaşık 3 ay boyunca bu çağrıya belediye yönetimi tarafından bir yanıt verilmemişti.

CHP'li belediye yönetimi önce maaşları düşürmeyi teklif etti. Sonra "sosyal denge tazminatı aynı kalsın ama 21 ay zam yapmayalım, sosyal hakları kaldıralım" dedi. Öneri kabul edilememesi durumunda, sosyal denge tazminatını kesmekle tehdit etti. Kamu emekçileri boyun eğmeyince de, görevden uzaklaştırmalar başladı.

Sorumluluğu üzerinden atmaya ve zaman kazanmaya çalışan CHP'li belediye yönetiminin yaklaşımı sonrası sendika ve kamu emekçileri CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı, parti yöneticileriyle görüştü. Onlar da parti genel merkezini işaret etti.

Böylelikle haftalarca taleplerine yanıt arayan kamu emekçileri kendilerini aynı zamanda tuhaf bir "sorumlu arama" mücadelesinin içerisinde buldu.

Sandıktan 'mücadeleye devam' kararı çıkmıştı: Tugay'la anlaşma yapıldı

Cemil Tugay'ın sosyal denge tazminatı olarak önerdiği 16 bin 750 liralık teklifi, sendika tarafından kabul görmemişti. Tugay'ın bu önerisi ikramiyelerle birlikte hesaplandığında sıfır zamma denk geliyordu.

Binlerce kamu emekçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde taleplerinin karşılanması için direnen belediye çalışanları eylemlerine devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sendikaya 17 bin lira öneri getirince sendika emekçilerin oylaması için sandık kurdu. Oylamada şöyle yazıyordu:

"Sendikamız Tüm Bel-Sen ile İZBB, İZSU ve ESHOT arasında 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacak TİS'teki tüm sosyal haklar korunarak ve sosyal denge tazminatı her ay net 17 bin lira teklifini emekçilerin iradesine sunuyoruz. Söz, yetki, karar emekçilerindir."

Sandıktan "mücadeleye devam" kararı çıktı. 3 bin 875 kişiden 2 bin 57'si anlaşmaya "hayır" oyu verdi. 250 liralık zam kabul edilmedi.

Sendika, oylamadaki metinde olduğu gibi başından itibaren sürece emekçilerin onayıyla devam edeceğini söylemişti. Ancak sendika içi çatışmaların ve CHP'nin dahil olmasıyla birlikte dün sendika yönetimi ile belediye yönetimi masaya oturdu. Anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, İZBB Başkanı Cemil Tugay. Fotoğraf: EgedeSonSöz

Anlaşmada neler yer alıyor?

Cemil Tugay'ın makamında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, 17 bin liralık sosyal denge tazminatında anlaşıldı. Önceki TİS'te bulunan sosyal haklar (sosyal tesislerden yararlanma hakkı, babalık ve regl izinleri, mobbing kurulu gibi haklar) aynen devam edecek.

10 yaş ve altı çocuğu olan çalışanlarla ilgili de yeni bir hak eklendi. Buna göre söz konusu çalışanlar mesaiye 1 saat geç gelip, 1 saat erken çıkabilecek.

Cemil Tugay'ın söz verdiği ancak sözleşmede yer almayan bir konu da Ocak zammı oldu. Ocak ayında enflasyon zammı yapılacağı "taahhüt" edildi. Görevden uzaklaştırılan çalışanların da göreve geri döneceği belirtildi.

Talepleri kısmen karşılanan kamu emekçileri Ocak ayındaki zam dönemini bekleyecek.