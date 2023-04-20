İYTE'de ulaşım sorunu: Uzaktan eğitim ile iptal edilen sefer, hibrit eğitim ile başlatılmadı

Merkez üssü Kahramnamaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremlerin ardından 1 milyonu aşkın yurttaş evsiz kalmıştı. Evsiz kalan yurttaşların barınma ihtiyacı uzun süre boyunca karşılanmazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerimizi tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz. Depremzedeler için KYK yurtlarını kullanacağız" açıklamasında bulunmuştu.Erdoğan'ın açıklamasının ardından, 20 Şubat tarihinde birçok üniversitede uzaktan eğitime başlanmıştı.

Mart ayının sonunda ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 3 Nisan tarihinden itibaren hibrit eğitime geçeceğini belirterek "Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte, isteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine karar verildi" açıklamasında bulunmuştu.

YÖK açıklamasının ardından birçok üniversite 3 Nisan itibariyle hibrit eğitime başladı. Üniversitelerde hibrit eğitime başlanmasıyla birlikte birçok üniversite öğrencisi, üniversitesinin bulunduğu şehire geri döndü.

Uzaktan eğitim ile iptal edilen sefer, hibrit eğitim ile başlatılmadı

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) de bu kapsamda 4 Nisan itibariyle hibrit eğitime başlandı. İYTE yerleşkesi İzmir'in merkezine uzak bir mesafede bulunurken, üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarının başında gelen konulardan birisi de ulaşım.

İYTE öğrencilerinin ulaşım sorununa bir yenisi daha eklendi. Uzaktan eğitim ile birlikte Üçkuyular ile İYTE yerleşkesi arasında sefer düzenleyen 883 numaralı otobüsün hattının seferleri kaldırıldı. Ancak hibrit eğitime geçilmiş olmasına ve birçok öğreninin yüz yüze eğitimi tercih ettiği için okula gitmesine rağmen söz konusu sefer tekrardan başlatılmadı.

200'ü aşkın dilekçe ESHOT'a iletildi

883 numaralı hattın iptal edilmesi, halihazırda zor olan ulaşımı daha da zorlaştırdı. Hibrit eğitime geçilmesine karşın, otobüs seferlerinin başlatılmamasına birçok öğrenci tepki gösterdi.

Okul öğrencileri 883 numaralı hattın seferlerine tekrardan başlaması için dilekçe topladı. Enstitüdeki araştırma görevlisi, memur ve akademisyenlerinde destek olduğu dilekçe kampanyası kapsamında 200'ü aşkın dilekçe toplandı. Toplanan dilekçeler ise dün ESHOT Genel Müdürlüğü'ne iletildi.

Konuya ilişkin soL'a konuşan İYTE öğrencisi Deniz İnan Bal, duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"4 Nisan’da okulumuz hibrit eğitime geçme kararı aldı, durum böyle olunca da öğrenci arkadaşlarımız doğal olarak yüz yüze eğitimi tercih etti. Okulumuz İzmir’e fazlasıyla uzakta. Yurt sorunu ve kiraların pahalı olması nedeniyle İzmir’de yaşayan veya derslerden sonra İzmir’e gitmek isteyen arkadaşlarımız bulunmakta.

Normal zamanlarda 883 numaralı otobüs hattı, çift taraflı ulaşımı bizim için fazlasıyla kolaylaştırıyordu fakat ESHOT Genel Müdürlüğü’nün okulun açılmış olmasına rağmen 883’ü tekrardan aktif hale getirmemesi akla sığmıyor. Bu konuyla ilgili enstitümüzdeki öğrenci, araştırma görevlisi, memur ve akademisyenlerden dilekçe toplayıp bunu ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ulaştırdık. Talebimiz en kısa sürede bu hattın başta eski saatleriyle devamında da öğrenci yoğunluğuna göre ayarlanıp sefere başlamasıdır."

'Esasında sermaye belediyeciliğinin gerçek yüzünü gösteriyor'

Türkiye Komünist Partisi'nin üniversite öğrencisi olan İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Ege Kaplan da duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan durumun sermaye belediyeciliğinden kaynaklı olduğunu vurgulayan Kaplan, "Kar hırsınız uğruna hiçbir sıra arkadaşımızın eğitiminin sekteye uğramasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaplan'ın soL'a yaptığı açıklama şöyle:

"İYTE'de hibrit eğitim başlamasına rağmen arkadaşlarımızın ulaşım hakkının gasp edilmesi esasında sermaye belediyeciliğinin gerçek yüzünü bizlere bir kez daha gösteriyor. Bu ulaşım hizmetinin hala sağlanmaması İzmir'de yaşayan İYTE'li öğrenciler için kendi okullarına hızlı bir şekilde ulaşmalarının önüne büyük bir engel vurmuş oldu. Sıra arkadaşlarımız bu yüzden okula gidemiyorlar. Ya sabah çok erken saatlerde yola çıkıp saatlerce beklemek zorundalar ya da her gün yüksek ücretler ödeyerek İzmir-Urla dolmuşuna mahkûm ediyorlar.

Biz ulaşım hakkımızı almak için kendi varlığımızı belediyeye hatırlatmak zorunda değiliz. Geçen yıllarda giderek zamlanan ulaşım ücretleri artık her gün toplu taşıma kullanmak zorunda olan öğrenciler için büyük bir maddi yük haline geldi. Kar hırsınız uğruna hiçbir sıra arkadaşımızın eğitiminin sekteye uğramasına izin vermeyeceğiz."