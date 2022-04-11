İYTE'de öğrencilerin 'zehirleniyoruz' isyanı

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) öğrencileri, yemekhane ve kantinde yaşanan zehirlenmesi vakalarıyla ilgili açıklama yaptılar.

Bu yıl ikinci kez toplu zehirlenme durumunun yaşandığını belirten öğrenciler, bu vakaların önce KYK yemekhanesinde ardından da merkezi kafeteryada yaşandığını dile getirdiler. Son zehirlenmeden hem öğrenciler hem hocalar etkilendi. Öğrenciler zaten barınmadan, hayat pahalılığına sayısız sorunla uğraştıklarını belirterek şu taleplerde bulundular:

1-Sorumlular ortaya çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır.

2-Yemekhanenin hem üretim hem denetim süreci tamamen şeffaf olmalı, öğrencilerin bu süreçlere katılmasının imkanları yaratılmalıdır.

3-Yemekhanenin işletmesini özel şirketler değil okul kendisi yürütmelidir.

4-Yemekhane devletleştirilinceye kadarki süreç için, yemek şirketi değiştirilmelidir.

5-Okulun kendi doktor personeli bulunmalı.

Öğrencinler açıklamada toplu şekilde suç duyurusunda bulunacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek "Temel haklarımıza karşı işlenen suçları kabul etmeyeceğiz ve haklarımızı birliğimizden güç alarak sonuna kadar savunacağız!" dediler.