İzmir'de öğrenciler yine yemekten zehirlendi!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) Ekim ayında KYK yurdunun yemekhanesinde sulara kanalizasyon suyu karışmasının ardından bu sefer de merkezi yemekhanede 4 Nisan Pazartesi ya da 5 Nisan Salı çıkarılan öğle yemeğinden dolayı öğrenciler zehirlendi. Akademisyenlerden de zehirlenenler olduğu öğrenildi.

İYTE’de merkezi kafeteryada 4 Nisan Pazartesi günü verilen 4 Nisan Pazartesi verilen kremalı mantar çorbası, patates püresi, köfte ve elma menüsünden dolayı 120’den fazla öğrencinin zehirlendiği öğrendildi.

'Bu yemekleri yemek istemiyoruz ama pahalılık nedeniyle başka seçeneğimiz yok'

soL’a konuşan İYTE’li öğrenciler uygun fiyatlı olduğu için yemekhaneden yemek yediklerini ve bu konuda öfkeli olduklarını söyledi. Öğrencilerden biri şöyle konuştu:

"Pazartesi akşamı kendimi iyi hissetmiyordum ama Salı günü sınavım olduğu için okula gittim, Salı gece çok kötü oldum ve sabaha karşı Urla Devlet Hastanesi aciline gittiğimde başka arkadaşlarımı orada gördüm bu sırada okuldan haberler gelmeye başladı. Kampüste 150’den fazla öğrencinin aynı durumda olduğunu söylediler. Çarşamba sabah hastaneden ayrılırken doctor gece 120’den fazla öğrencinin geldiğini söyledi. Sınav haftamız olduğu için ayrıca endişeliyiz ayrıca zehirlenen hocalarımız da olduğunu biliyoruz. Sınavlarımız erteleniyor. Daha önce merkezi kafeteryada yemeklerden sürekli böcekler çıktığı için firmayla ve rektörlükle sorun yaşamıştık, geçen dönem KYK yemekhanesinde birçok arkadaşımız zehirlenmişti ve alınan numune örneklerini açıklayacağını söyleyen KYK yönetimi açıklama yapmamıştı. Şimdi de bu olay… Biz de tadı kötü, zehirlenme tehlikesi taşıyan yemekleri yemek istemiyoruz ama bu pahalılık ve seçeneksizlik içinde başka seçeneğimiz yok. Okul yönetimi 4-5 Nisan numunelerinin tahlile gönderildiği söylendi, biz sonuçların peşini bırakmayacağız."

Urla Devlet Hastanesi