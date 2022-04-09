Zehirlenen İYTE öğrencilerinden açıklama: Daha kaç kere zehirleneceğiz?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) 4 Nisan Pazartesi ve 5 Nisan Salı çıkarılan öğle yemeğinden dolayı öğrenciler zehirlenmişti. 350’den fazla öğrencinin zehirlendiği öğrenilirken öğrenciler bir açıklama yayınladı.

Ekim ayında da İYTE'deki KYK yurdunun yemekhanesinde sulara kanalizasyon suyu karışması sonucu zehirlenen öğrenciler, "Daha kaç kere zehirleneceğiz?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"İYTE’li öğrenciler olarak, bu yıl, önce KYK yemekhanesinden ardından da merkezi kafeteryadan kaynaklanan iki toplu zehirlenme felaketi atlattık. Gıda zehirlenmeleri 'arada olabilir' denebilecek türden kazalar değildir! Sonuçları bizler için bir felaket olabilirdi fakat neyse ki hiçbir arkadaşımızı kaybetmedik. Bizler zehirlendiğimize göre, 'gereken neyse' yapılmamış demektir!

Gereken yapılsaydı zehirlenmezdik! Büyük bir gösteriş içinde Bilim Vadi’lerinin açılışı yapılıyor; her fırsatta kariyer reklamları yapılıyor ama daha öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi sağlanamıyor. Böyle bir düzlem kabul edilemez. Önce barınma sorunları, sonra boğazımızı sıkan hayat pahalılığı ve faturalar, şimdi de gıda zehirlenmeleri…"

Öğrenciler söz konusu duruma karşı harekete geçme çağrısında bulunurken suç duyurusunda bulunmak üzere notere toplu vekalet vereceklerini de belirttiler. Öğrenciler ayrıca Pazartesi 12.30'da Merkezi Yemekhane önünde eylem yapacaklarını duyururken hafta sonuysa 19.00 sosyal medya üzerinden #İYTEyinezehirlendi çalışması yapacaklarını söylediler.