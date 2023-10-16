İYİP'ten yerel seçim açıklaması: 'Bizim için nihayete ermiş bir konu'

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuş ancak İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na açık kapı bırakmıştı.

İYİP'in kararının ardından İYİP ve CHP'li isimler tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapılmış ve zaman zaman gerilimler yaşanmıştı. Seçim kararına ilişkin gerilimler İYİP içinde de ortaya çıkmıştı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP kongresinden çıkacak sonuçla yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararları arasında bir ilişki olmadığını belirterek "Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur" dedi.

'Bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz'

Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP'nin kurultayında gerçekleşmesi olası değişiklik durumunda partisinin CHP ile ittifak yapabileceğine yönelik iddialara ilişkin, “Bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz. Bunu CHP kadrolarına, seçmenlerine bir haksızlık olarak değerlendiririz. Ancak bununla birlikte çok netiz. Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu’nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır” dedi.

'Adaylarımızı peş peşe açıklayacağız'

Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ittifak açıklamasının divan toplantısında gündeme gelip gelmediği sorusuna, “Böyle bir değerlendirmemiz olmadı. Böyle bir iletişim de yok. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.