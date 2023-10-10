İmamoğlu'na açık kapı bırakılmıştı: İYİP'ten İstanbul'da aday çıkartma kararı

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuş ancak İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na açık kapı bırakmıştı.

İYİP'in kararının ardından İYİP ve CHP'li isimler tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapılmış ve zaman zaman gerilimler yaşanmıştı. Seçim kararına ilişkin gerilimler İYİP içinde de ortaya çıkmıştı.

Seçim iş birliğinden yana olan il başkanlarına, “Partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamız mümkün değil" dediğini söyleyen İYİP Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, “Kararımız net, yerel seçime tek başımıza gireceğiz. Buna Ankara ve İstanbul da dahil" açıklamasında bulundu.

Ankara İl Başkanı'ndan 'doğru bulmuyorum' açıklaması

Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin kararını doğru bulmadığını söyledi. İstifa etmemesi halinde genel merkez tarafından görevden alınacağının kendisine söylendiğini belirten Köylüoğlu, partisinin, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanma ihtimali olmamasına rağmen, aday çıkarmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Seçim iş birliği halinde bazı ilçe belediyelerini alabileceklerini kaydeden Köylüoğlu, “İş birliği yapılmamasının AKP'nin işine yarayacağını” belirterek, “Yanlış yapılıyor. Bu yanlışa ortak olmak istemedim” dedi.

'Partimizin kararı net'

Sözcü'nün haberine göre; Ankara İl Başkanı Köylüoğlu'nu aradığını belirten Kavuncu ise şöyle konuştu:

“İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk.

Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil."